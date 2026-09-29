ErreDue, semestre record: ricavi quasi raddoppiati a 14,2 milioni e utile a 2,4 milioni

(Teleborsa) - ErreDue , società attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 96,7% a 14,2 milioni di euro, un EBITDA salito del 127% a 4,1 milioni e un utile netto aumentato del 148,4% a 2,4 milioni. La crescita è stata trainata dall'idrogeno e dal mercato italiano (+178,5%), spinto dalle consegne legate ai bandi MASE e PNRR. Il backlog al 30 giugno si attesta a circa 27 milioni, con ampia visibilità fino al 2027.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 14,2 milioni di euro, rispetto ai 7,2 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è salito del 90,2% a 17 milioni. La vendita di generatori e altri prodotti è cresciuta del 164% a 10,7 milioni, con i generatori a idrogeno più che triplicati a 10 milioni, mentre assistenza e ricambi (+10,5%) e noleggio di generatori (+11,3%) hanno garantito ricavi ricorrenti in aumento. A livello geografico, l'Italia è salita a 11,5 milioni e l'area extra-UE a 2,1 milioni (+104,9%), mentre l'UE è calata a 0,6 milioni per lo slittamento pianificato delle consegne al secondo semestre.



L'EBITDA è pari a 4,1 milioni di euro, contro gli 1,8 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 25% al 28,9% grazie alla leva operativa. L'EBIT è cresciuto del 263,4% a 3,2 milioni (vs 0,9 milioni), con un'incidenza sui ricavi del 22,3%, mentre l'utile netto si è attestato a 2,4 milioni (1 milione).



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 10,9 milioni di euro, rispetto ai 14,7 milioni di fine 2025, per effetto degli investimenti nella nuova sede industriale e della distribuzione di dividendi per 1,25 milioni.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 si chiude con risultati straordinari che vedono il nostro fatturato quasi raddoppiare e l'Utile Netto crescere di oltre il 148% - ha commentato Francesca Barontini, CEO di ErreDue - Il trend positivo è stato trainato sia dal deciso consolidamento del settore del laboratorio, che ha giovato dell'investimento sul posizionamento del brand fatto lo scorso anno, sia dalla capacità di rispondere tempestivamente alle richieste della Transizione Energetica con la consegna di 5 nuovi impianti a idrogeno di taglia megawatt a tecnologia PEM e alcalina. Nonostante le sfide operative legate all'attuale capacità produttiva, in attesa del completamento del nuovo stabilimento di Livorno, la risposta del mercato conferma la validità della nostra strategia tecnologica e di integrazione verticale. Con un backlog di circa 27 milioni di euro guardiamo con estrema fiducia alla seconda parte dell'anno e al 2027".



L'outlook



Circa metà del backlog, pari a 13,5 milioni tra vendite di generatori, locazioni e manutenzione, sarà evasa nella seconda parte del 2026 e il resto nel 2027. Gli ordini arrivano per il 53% dalla transizione energetica, con cinque ulteriori impianti di taglia megawatt, ma mostrano anche un netto recupero del mercato industriale tradizionale, rafforzato dall'acquisizione del marchio PIEL nella saldobrasatura. Il principale volano sarà il trasferimento nella nuova Gigafactory di Livorno, atteso negli ultimi mesi dell'anno, che consentirà di ampliare la capacità produttiva con benefici su margini e flessibilità operativa. In Europa, un backlog già acquisito di 4,5 milioni dovrebbe riportare il fatturato su livelli in linea con l'esercizio precedente.

Condividi

```