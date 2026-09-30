ErreDue corre in Borsa dopo semestrale record e solida visibilità

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari
per ErreDue
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, dopo che ieri sera ha annunciato risultati record per il primo semestre del 2026
, evidenziando un balzo dei ricavi e una significativa espansione del margine operativo, mentre il portafoglio ordini di 27 milioni di euro ha offerto una buona visibilità sulle previsioni di fatturato di fine anno.
I risultati "hanno confermato un forte slancio commerciale e un miglioramento della redditività - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Pur essendo diminuito rispetto ai 36 milioni di euro di fine 2025, il portafoglio ordini di 27 milioni di euro garantisce comunque una solida visibilità, coprendo oltre il 100% delle nostre previsioni implicite di ricavi core per il secondo semestre
2026 e circa il 40% dei ricavi core stimati per l'intero esercizio 2027".ErreDue si attesta a 11,35 euro, con un aumento del 6,57%
, con volumi ben sopra la media. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,95 e successiva a 13. Supporto a 10,9.