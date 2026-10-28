Germania, indice GFK: peggiora leggermente la fiducia dei consumatori per novembre

Tuttavia le aspettative economiche dei consumatori migliorano per il sesto mese consecutivo

(Teleborsa) - Attesa in leggero peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di novembre.



L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -30,8 punti, rispetto al -30,6 precedente.



Gli analisti stimavano un recupero fino a -30,1 punti.



Tuttavia, le aspettative economiche dei consumatori migliorano per il sesto mese consecutivo: a quota 2,1 punti, l'indicatore si trova al di sopra dello zero per la prima volta dallo scoppio della guerra con l'Iran, segnalando un crescente ottimismo dei consumatori riguardo al futuro sviluppo economico della Germania.



Per contro, la propensione all'acquisto non ha beneficiato del calo della propensione al risparmio: continua infatti a indebolirsi, seppur leggermente. L'indicatore è diminuito di poco più di un punto e si attesta ora a -11,9 punti.



"Sebbene i consumatori siano sempre più ottimisti sugli sviluppi economici, lo scetticismo continua a prevalere quando si tratta delle proprie finanze. Le crescenti preoccupazioni per l'inflazione e le prospettive di reddito poco incoraggianti stanno frenando la propensione all'acquisto, mentre la propensione al risparmio è in moderato calo", spiega Rolf Burkl, Head of Consumer Climate al NIM. "Nemmeno il rimborso del gas sembra aver portato il sollievo sperato. La speranza di una ripresa economica c'è, ma la propensione all'acquisto non l'ha ancora raggiunta".

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