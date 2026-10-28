Milano 12:26
49.562 -0,13%
Nasdaq 27-ott
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Dow Jones 27-ott
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Italia, Prezzi produzione (YoY) in settembre

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Italia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Italia, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +13,8%, in aumento rispetto al precedente +10,9%.
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