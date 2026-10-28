Milano
12:26
49.562
-0,13%
Nasdaq
27-ott
29.651
0,00%
Dow Jones
27-ott
52.378
+0,03%
Londra
12:26
10.652
-0,32%
Francoforte
12:26
25.571
-0,08%
Mercoledì 28 Ottobre 2026, ore 12.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Italia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 ottobre 2026 - 11.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Italia,
Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +13,8%
, in aumento rispetto al precedente +10,9%.
Condividi
Leggi anche
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre
USA, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Prezzi produzione Germania (YoY) in settembre
Cina, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Argomenti trattati
Prezzi
(243)
Altre notizie
Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in settembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in settembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in settembre
Produzione industriale Cina (YoY) in settembre
Italia, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto