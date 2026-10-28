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Italia, Prezzi produzione (MoM) in settembre

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Italia, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Italia, Prezzi produzione in settembre su base mensile (MoM) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,4%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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