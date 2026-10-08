Ambienta rafforza team senior e presenza in Europa con 23 nuovi ingressi nell'ultimo anno

(Teleborsa) - Ambienta SGR, uno dei principali asset manager europei focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato l'ingresso di 23 nuovi professionisti nel corso dell'ultimo anno, a supporto della continua crescita della società. Con oltre 120 dipendenti, Ambienta ha ampliato le proprie competenze settoriali, rafforzato il team Portfolio Operations e consolidato la propria presenza nei principali mercati europei. Il rafforzamento del team ha riguardato in particolare i ruoli senior, con l'ingresso di tre nuovi Partner tra Milano e Londra.



A conferma del ruolo sempre più centrale delle attività di value creation nel modello di Ambienta, Jerome Losson è entrato come Partner e Head of Portfolio Operations, con base a Milano, dove guiderà le attività di Portfolio Operations per tutte le strategie di investimento. Vanta oltre 30 anni di esperienza tra consulenza, ruoli manageriali e private equity, con profonde competenze nella creazione di valore, nella trasformazione operativa e nella digitalizzazione, incluse l'intelligenza artificiale e la cybersecurity. In particolare, ha avuto un ruolo centrale nella creazione di KKR Capstone in Europa, una delle prime piattaforme di Portfolio Operations nel settore del private equity, facendo parte del leadership team per quasi dieci anni.



A supporto del percorso di trasformazione digitale, Dina Dede è entrata in Ambienta come Director of AI & Data all'interno del team Portfolio Operations, con base a Londra. Dina arriva da Microsoft, dove più recentemente ha guidato iniziative legate all'intelligenza artificiale nell'ambito della partnership strategica tra Microsoft e LSEG.



Per ampliare le competenze settoriali nel Regno Unito e in Europa, il team Private Equity di Londra è stato rafforzato con l'ingresso di due nuovi Partner con competenze complementari nei settori industriale e delle tecnologie digitali. Karthik Achar è entrato come Partner da Stellex Capital Management, di cui è stato founding partner e dove ha aperto la sede europea nel 2014. Vanta oltre vent'anni di esperienza negli investimenti industriali, tra cui Officine Maccaferri, David Brown Santasalo e il carve-out di Durr Clean Technology Systems. Richa Sirohi è entrata come Partner da CPP Investments, dove ricopriva il ruolo di Managing Director e guidava gli investimenti europei nel settore tecnologico, tra cui Octopus Energy Group, Kraken Technology e Visma. In Ambienta guiderà gli investimenti nelle tecnologie digitali nel mid-market europeo, all'intersezione tra tecnologia e sostenibilità.



Parallelamente, il team Investor Relations è stato ampliato a supporto di una base di investitori in crescita e sempre più globale, con l'ingresso a Londra di Adam Aziz come Principal e Head of Project Management and Investor Servicing. Adam arriva da UBS, dove più recentemente ricopriva il ruolo di Global Head of Capability Specialists per la piattaforma Real Estate & Private Markets.



Anche il team di investimento è stato rafforzato con nuovi ingressi dedicati alle diverse strategie di private equity. Alessandro Ancora è entrato come Principal per la strategia mid cap a Milano da White Bridge Investments, mentre Romain Azoulai è entrato come Principal per la strategia small cap a Parigi, dopo nove anni in Carlyle. A loro si affiancano Andrea Valdesalici, entrato nell'ufficio di Milano come Investment Manager da Bregal, e gli Associate Johannes Grimm, a Monaco di Baviera, e Riccardo Abate, a Parigi.



Il team Sustainability & Strategy è stato rafforzato con l'ingresso di Giuseppe Ruggiero come Associate, mentre Alessandro Sbrizzai ed Elettra Pogliaghi sono stati nominati Analyst nel team ESG dopo aver completato un periodo di internship in Ambienta. Infine, la crescita nelle funzioni corporate è proseguita con la nomina di Sébastien Couppey come IT Director, con base a Milano.



"La crescita di Ambienta è guidata da persone che condividono la nostra profonda convinzione che la sostenibilità sia un motore di creazione di valore - ha detto Nino Tronchetti Provera, fondatore e Managing Partner di Ambienta - Ogni nuovo ingresso risponde alla nostra strategia di rafforzare la presenza, le competenze settoriali e le capacità operative necessarie a sostenere la prossima fase di crescita della società. La qualità dei professionisti che hanno scelto di entrare in Ambienta negli ultimi dodici mesi, da Milano a Stoccolma, riflette la solidità della nostra piattaforma e l'ampiezza delle opportunità che abbiamo davanti. Sono orgoglioso di dare il benvenuto a questo nuovo gruppo di colleghi, che contribuiranno alla prossima fase di sviluppo di Ambienta".

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