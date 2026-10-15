Ambienta SGR acquisisce la maggioranza di Energreen

(Teleborsa) - Ambienta SGR, uno dei principali asset manager europei interamente focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha acquisito, attraverso il fondo Ambienta IV, una partecipazione di maggioranza in Energreen e nelle società a essa collegate da 21 Invest e dal fondatore Daniele Fraron.



Fondata nel 1999 e con sede a Pojana Maggiore (Vicenza), Energreen progetta e produce macchine semoventi e radiocomandate per la gestione del verde. Le macchine Energreen sono circa il 40% più produttive e il 6% più efficienti nei consumi rispetto alle soluzioni tradizionali, riducendo le emissioni e proteggendo le infrastrutture critiche da incendi e alluvioni legati al cambiamento climatico. Dal proprio polo produttivo in Italia, il Gruppo serve i principali mercati (Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania) e vanta relazioni consolidate con una clientela diversificata nei settori delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dell’energia, della gestione delle risorse idriche e della manutenzione degli spazi urbani. Il Gruppo genera il 75% dei ricavi all’estero, con una presenza consolidata in Europa e negli Stati Uniti.



Al fianco di Daniele Fraron e del management, Ambienta intende accelerare la crescita del Gruppo, sostenendone l’espansione negli Stati Uniti e in Europa, sia organica sia attraverso acquisizioni mirate, e continuando a investire in ricerca e sviluppo e nel miglioramento delle attività operative.



Mauro Roversi, Founding Partner & Chief Investment Officer, Private Equity, di Ambienta, ha commentato: “Energreen rispecchia pienamente la strategia di investimento di Ambienta: sostenere società leader di mercato, la cui crescita è trainata da trend ambientali di lungo periodo. La sua leadership tecnologica e le elevate prestazioni ambientali dei suoi prodotti pongono Energreen in una posizione ideale per beneficiare della trasformazione strutturale in atto nel settore della gestione del verde. Siamo lieti di sostenerne l’espansione internazionale e rafforzarne ulteriormente la leadership di mercato.”



Massimiliano Lecchi, Partner di Ambienta, ha aggiunto: “Energreen è un vero campione di sostenibilità, che esporta ai clienti di tutto il mondo l’eccellenza dell’ingegneria italiana e le competenze in materia di sostenibilità. Le macchine progettate specificamente per la gestione del verde stanno rapidamente sostituendo le soluzioni tradizionali ed Energreen è in una posizione privilegiata per guidare questa evoluzione, in un momento in cui la gestione del verde assume un ruolo sempre più importante nella protezione delle infrastrutture critiche e nella mitigazione dei rischi ambientali. Siamo lieti di affiancare Daniele e il suo team per accompagnare il Gruppo nella prossima fase di sviluppo.”



Daniele Fraron, Fondatore e CEO di Energreen, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Ambienta al nostro fianco in questa nuova fase di sviluppo del Gruppo e ringraziamo 21Invest per averci sostenuto nel nostro percorso fino a oggi. Energreen ha un notevole potenziale di crescita: le competenze di Ambienta nel settore, la sua attenzione alla sostenibilità, la visione di lungo periodo e il supporto strategico ci aiuteranno ad accelerare la nostra crescita e a consolidare ulteriormente la nostra leadership nella gestione del verde, rafforzando al contempo la struttura organizzativa e le competenze del Gruppo. Insieme, continueremo ad aiutare i nostri clienti a proteggere le

infrastrutture e le comunità in un contesto climatico in evoluzione.”



Andrea Mazzucato, Managing Partner di 21 Invest, ha commentato: “È stato un privilegio affiancare Daniele e il suo team nel percorso di crescita di Energreen, contribuendo a rafforzarne il posizionamento di mercato e ad ampliarne la presenza internazionale. La presenza capillare di Ambienta in Europa e il suo focus sulla sostenibilità ne fanno il partner giusto per accompagnare Energreen nella prossima fase di sviluppo. Mantenendo una partecipazione di minoranza, continueremo a sostenerne le ambizioni di lungo periodo.”



(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)

Condividi

```