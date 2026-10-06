Ambienta SGR, Maccaferri acquisisce Iterchimica e Surface Tech

Nasce la nuova divisione High-Performance Materials per infrastrutture a minori emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici

(Teleborsa) - Ambienta SGR annuncia che la partecipata Officine Maccaferri, leader globale nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione ambientale, partecipata di Ambienta IV, ha acquisito Iterchimica e Surface Tech LLC. Tramite queste due operazioni, Maccaferri creerà una nuova divisione dedicata agli High-Performance materials.



Le infrastrutture civili sono responsabili di circa il 5-8% delle emissioni globali di CO2. Strade e altre opere civili richiedono infatti interventi continui di manutenzione, riparazione e sostituzione, alimentando un ciclo ad alta intensità di materiali ed energia, perlopiù di origine fossile, che genera emissioni che aggravano in misura significativa gli effetti del cambiamento climatico. L’innovazione tecnologica nell’asfalto e nei relativi additivi, grazie all'aumento della durabilità ed al riciclo dei materiali, rappresenta una leva concreta per ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture stradali e le emissioni di CO2.



Iterchimica sviluppa additivi e tecnologie che consentono di aumentare la durabilità dell’asfalto di oltre il 75% e di utilizzare fino al 100% di asfalto riciclato, riducendo significativamente il ricorso a materie prime vergini di origine fossile. Nello specifico la soluzione Gipave consente di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 40% rispetto alle tecnologie tradizionali.



Surface Tech completa questa offerta con tecnologie volte ad aumentare ulteriormente la vita utile delle pavimentazioni e ridurre il fabbisogno di materiali per la manutenzione. Le sue soluzioni a base di fibre aramidiche consentono di ridurre la fessurazione del 30-50%, prolungando la vita utile delle pavimentazioni e diminuendo conseguentemente la necessità di interventi di riparazione e sostituzione.



Le due acquisizioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita di Maccaferri come piattaforma globale di riferimento nel settore dell’ingegneria ambientale. Con l’integrazione di competenze complementari all’interno di un’unica piattaforma, il Gruppo punta ad ampliare progressivamente la propria base tecnologica e a consolidare il proprio posizionamento nel settore delle infrastrutture sostenibili, durevoli e resilienti ai cambiamenti climatici. La nuova divisione dedicata agli High-Performance Materials segna il primo passo nell’estensione di questo modello oltre le tradizionali categorie di prodotto di Maccaferri.



Le due società presentano inoltre una forte complementarità geografica. Fondata nel 1967 e con sede a Bergamo, Iterchimica opera prevalentemente in Europa, mentre Surface Tech, fondata nel 2013 e con sede a San Diego, è presente sul mercato nordamericano. La presenza di Maccaferri in cinque continenti e una base clienti distribuita in oltre 130 Paesi consentiranno di valorizzare le competenze di entrambe le società sui mercati internazionali, favorendone l’accesso a nuovi clienti e progetti. Le operazioni si inseriscono nella più ampia strategia di internazionalizzazione del Gruppo, che prevede anche un’espansione della capacità produttiva negli Stati Uniti.



Nell’ambito dell’operazione, entrambi gli imprenditori reinvestiranno al fianco di Maccaferri, entrando nella compagine azionaria del Gruppo e mantenendo ruoli di guida nelle rispettive società. Il loro coinvolgimento garantirà continuità gestionale e allineamento di interessi, accompagnando Iterchimica e Surface Tech nella prossima fase di crescita all’interno del Gruppo.



(Foto: Roman Logov on Unsplash)

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