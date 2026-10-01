Ambienta crea piattaforma per l'acquacoltura sostenibile attraverso 4 acquisizioni

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager italiano focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato l'acquisizione, tramite il fondo Ambienta IV, di Bio Marine, Flatsetsund Engineering, Smir e P/F GroAqua Group, quattro realtà leader nelle tecnologie avanzate per l'acquacoltura. L'operazione dà vita a una nuova piattaforma industriale che integra le competenze complementari delle quattro società per favorire una più ampia adozione di tecnologie dalla comprovata efficacia: dalle soluzioni per la tutela della salute dei pesci e l'ottimizzazione dell'alimentazione, alle attrezzature essenziali per la gestione degli allevamenti, fino ai sistemi per il trattamento dei residui.



Questo primo nucleo di società pone le basi del progetto di Ambienta di creare un operatore di riferimento nei Paesi Nordici capace di promuovere l'innovazione nell'acquacoltura sostenibile.



"L'acquacoltura è una delle fonti di proteine animali più efficienti nell'utilizzo delle risorse e riteniamo possa svolgere un ruolo fondamentale nel soddisfare il fabbisogno alimentare di una popolazione in costante crescita, nel rispetto dei limiti del pianeta - ha detto Milena Torciano, Partner di Ambienta - BioMarine, FLS, Smir e GroAqua esprimono appieno le caratteristiche delle aziende a forte contenuto tecnologico in cui intendiamo investire: supportano gli allevatori nell'affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione operativa e al benessere animale, riducendo al contempo in modo significativo l'impatto ambientale del settore. La loro integrazione getta le basi di una piattaforma innovativa, in grado di diffondere su più ampia scala le tecnologie necessarie per una crescita sostenibile dell'acquacoltura".

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