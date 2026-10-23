Carburanti, in Sardegna 25 milioni per il gasolio agricolo. Compensazione anche per le ambulanze

(Teleborsa) - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato una delibera che istituisce un aiuto per compensare i maggiori costi del gasolio agricolo sostenuti dalle imprese tra giugno e dicembre 2026. La misura è finanziata con i 25 milioni della variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale il 12 agosto. Il contributo è di 30 centesimi per litro ammissibile, nel rispetto delle regole di cumulabilità con gli aiuti nazionali, che coprono la prima parte dell'anno: insieme portano, di fatto, il costo del carburante agricolo sotto l'euro. "Siamo la regione che ha fatto da apripista e siamo quella che ha previsto lo stanziamento più imponente per far fronte al caro carburante", ha detto l'assessore all'Agricoltura Francesco Agus.



Come funziona



Il meccanismo, spiega Agus, è "particolarmente semplice" per consentire un'erogazione rapida: la Regione userà le assegnazioni Uma, cioè i quantitativi di carburante agevolato già in possesso dell'Agenzia Laore, per predisporre domande precompilate. La procedura sarà gestita da Laore tramite bando e non con un contributo alla pompa, così da coprire retroattivamente anche il carburante già consumato da giugno. L'obiettivo era ridurre il costo del gasolio agricolo, salito nelle scorse settimane fino a circa 1,65-1,70 euro al litro, contro circa 90 centesimi di dicembre 2025. La delibera deve ora passare al vaglio della Commissione competente del Consiglio regionale: "Faremo di tutto perché la procedura sia più veloce possibile".



Il 118



La Giunta ha deliberato anche una compensazione straordinaria per i rincari del carburante a favore di organizzazioni di volontariato e cooperative sociali convenzionate con Areus per il servizio di emergenza-urgenza 118. Sarà finanziata con le risorse del bilancio di Areus dal 1° gennaio 2026 fino all'applicazione della nuova disciplina convenzionale, dopo il confronto con gli enti del Terzo settore all'assessorato della Sanità. Spetterà ad Areus definire modalità, criteri di calcolo, basati su "criteri oggettivi e uniformi", e procedure di pagamento.



(Foto: Loren King su Unsplash)

Condividi

```