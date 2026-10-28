Stellantis, Laranjo: "costi industriali il driver più importante, 828 milioni di miglioramento"

(Teleborsa) - Nella conference call sul terzo trimestre il direttore finanziario, Joao Laranjo, ha fornito alcuni dettagli sui fattori che hanno spinto i conti. "I costi industriali sono stati il singolo driver più importante della nostra performance, con un miglioramento di 828 milioni su base annua", ha detto, attribuendolo al lavoro su riduzioni strutturali e acquisti, compresi i primi benefici del Value Creation Program.



"Ci aspettiamo che i contributi del Vcp accelerino nel quarto trimestre e nel 2027", ha aggiunto. Ha contribuito anche un calo dei costi di compliance sulla CO2 e di garanzia, in parte compensato dall'inflazione delle materie prime: "Questi risultati dimostrano che le nostre azioni di riduzione dei costi stanno guadagnando trazione e si traducono in miglioramenti misurabili". I prezzi netti hanno contribuito per 23 milioni, con 421 milioni di miglioramento in Nord America compensati dalla pressione in Europa, mentre il mix è stato penalizzato dai volumi più bassi in Nord America e in Medio Oriente e Africa e dalla maggiore penetrazione dei veicoli elettrificati in Europa.



Cassa e scorte



Il free cash flow industriale negativo, ha spiegato, riflette "movimenti stagionali del capitale circolante", con volumi inferiori rispetto al secondo trimestre, e dovrebbe invertirsi nel quarto trimestre. Gli investimenti sono calati di 0,5 miliardi. Le scorte totali crescono del 14% a 1,4 milioni di unità, ma quelle di proprietà calano di oltre 50.000 unità per i fermi produttivi pianificati. Negli Usa le scorte dei concessionari salgono del 23% sull'anno e calano del 6% sul trimestre: "Restiamo concentrati sull'allineare la produzione alla domanda, bilanciando volumi e redditività, in un contesto in cui vediamo l'impatto dei tassi più alti sui costi di finanziamento delle scorte."



Le aree



Il Sud America ha registrato 431 milioni di utile operativo rettificato, in linea con un anno fa, con volumi in Brasile +7%: "Continua a mostrare resilienza nonostante un contesto sempre più competitivo". Per l'area con 64 milioni e margine dello 0,4%, 539 milioni in più sull'anno, il testo indica il contributo dei costi industriali e dei prezzi; il Medio Oriente e Africa ha segnato 244 milioni.



Le ipotesi della guida



Stellantis conferma la guidance 2026. Il costo dei dazi è stimato in circa 1 miliardo, "un lieve miglioramento" rispetto a 1-1,2 miliardi; i pagamenti legati agli oneri contabilizzati nel secondo semestre sono di circa 1,6 miliardi, di cui 1,1 già versati, contro i 2 miliardi dell'ipotesi precedente. Per il quarto trimestre, volumi in crescita, prezzi "sostanzialmente stabili" (positivi in Nord America, in stabilizzazione in Europa) e ulteriori costi da chip di memoria e richiami; i risparmi del Vcp saranno di "centinaia di milioni di euro". "Resta molto lavoro da fare, ma stiamo facendo progressi tangibili", ha sottolineato.

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