Farmacosmo, l'EBITDA torna in positivo nel primo semestre

(Teleborsa) - Farmacosmo , società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che i ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2026 si attestano a circa 18,3 milioni di euro, in diminuzione del 34% rispetto a 27,7 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione complessiva è da attribuirsi al fatto che il Gruppo non consolida più i ricavi di BauCosmesi e della Farmacia fisica di Messina, oltre al completo annullamento del canale B2B (nel 1° semestre 2025 tali ricavi ammontavano a circa 7 milioni).



L'EBITDA è positivo per circa 258 mila euro, in miglioramento rispetto ai negativi 0,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato di esercizio consolidato è negativo per 894 mila euro, rispetto ad un risultato negativo per 2,9 milioni al 30 giugno 2025.



La Posizione Finanziaria netta consolidata risulta cash negative per circa 5,1 milioni di euro, rispetto a cash negative per 5,6 milioni al 1H2025, ed è influenzata dall'andamento della Capogruppo e dalle iniziative attuate dalla società volte a ridurre ed efficientare i costi fissi, anche in virtù della riorganizzazione del Gruppo.



"Il primo semestre del 2026 è stato un semestre importante che segna il ritorno stabile ad una marginalità positiva - ha commentato l'AD Fabio de Concilio - Abbiamo fatto una scelta strategica: focalizzarci sull'alta marginalità e sull'efficienza operativa delle piattaforme, chiudendo i volumi dei canali inefficienti e tagliando costi operativi per circa 3 milioni nel 2025. La razionalizzazione prosegue nel 1° semestre con ulteriori efficientamenti per più di 400k. I numeri ci stanno dando ragione: il ritorno a un EBITDA positivo della capogruppo dimostra l'efficacia delle azioni sui costi fissi e il personale. Grazie anche all'ottimizzazione del marketing, supportata dall'implementazione dell'intelligenza artificiale a servizio del nostro sistema e-commerce, abbiamo aumentato la redditività a fronte della contrazione controllata del fatturato".



"Con le 2 partecipate, ProfumeriaWeb in crescita di ricavi e di Ebitda, ContactU, che opera in un mercato dal grande potenziale di sviluppo, Pharmasì che ha già tagliato costi per oltre 126k, guardiamo alla seconda metà dell'anno con forte fiducia, pronti a raccogliere i frutti delle sinergie industriali già avviate e soprattutto a cogliere le opportunità che il mercato offre - ha aggiunto - In questo senso si inserisce anche la partnership strategica di agosto tra ProfumeriaWeb e D.M. Service di Enrico Oliviero, finalizzata alla creazione di un canale di distribuzione online di eccellenza per i marchi di profumeria e cosmetica di fascia luxury e ultra-premium” e la call ad un valore di esercizio della sola Profumeriaweb di 6,3 milioni. Proseguiamo la direttrice del Piano Industriale approvato a maggio di quest'anno".

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