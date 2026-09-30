Gentili Mosconi, ricavi semestrali in crescita del 35% e ritorno all'utile

(Teleborsa) - Gentili Mosconi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti per i principali player internazionali del lusso, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 35% a 31,9 milioni di euro, un EBITDA salito a 2,2 milioni dagli 1,3 milioni di un anno prima e un utile netto di 0,4 milioni, rispetto alla perdita di 0,4 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita riflette soprattutto il consolidamento di Manifatture Tessili Bianchi 1981 (MTB) e di Cesare Gatti, ma anche una solida componente organica, con ricavi in aumento dell'11,7% a parità di perimetro e segnali di ripresa della raccolta ordini.



I risultati



I ricavi consolidati si sono attestati a 31,9 milioni di euro, rispetto ai 23,6 milioni del primo semestre 2025, grazie al consolidamento per l'intero semestre di MTB, acquisita ad aprile 2025, e al contributo di Cesare Gatti, acquisita a dicembre 2025. A parità di perimetro i ricavi sarebbero stati pari a 23 milioni, trainati in particolare dalla linea di business degli accessori. Il margine industriale è sceso al 44,7% dal 51,4%, per il maggior peso delle vendite di tessuti legato all'integrazione di MTB.



L'EBITDA è pari a 2,2 milioni di euro, contro gli 1,3 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 5,4% al 6,8% grazie all'aumento dei volumi e alle azioni di efficientamento. L'EBIT è tornato positivo per 0,9 milioni (vs -0,3 milioni), anche per il venir meno degli ammortamenti legati ai costi di quotazione, mentre l'utile netto si è attestato a 0,4 milioni (vs -0,4 milioni).



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 9 milioni di euro, rispetto ai 12 milioni di fine 2025, per l'assorbimento stagionale di capitale circolante, in particolare di MTB, ma in miglioramento rispetto ai 7,6 milioni del 31 marzo 2026.



Il commento del CEO



"Chiudiamo il primo semestre con risultati in miglioramento, in un mercato che resta ancora complesso - ha commentato Francesco Gentili, Presidente e CEO di Gentili Mosconi - La crescita dei ricavi, accompagnata dal miglioramento della redditività e dal ritorno a un risultato netto positivo, conferma la capacità di Gentili Mosconi di affrontare una fase ancora sfidante per il settore. Abbiamo continuato a investire nella nostra struttura industriale, integrando nuove competenze e ampliando il presidio della filiera, senza perdere di vista qualità, servizio e flessibilità verso i clienti. I segnali di ripresa della raccolta ordini e la crescita dei volumi produttivi delle controllate industriali sostengono le prospettive di un progressivo recupero e rafforzamento dei risultati nella seconda parte dell'anno, pur in un contesto internazionale che richiede ancora prudenza".



L'outlook



Il terzo trimestre continua a risentire dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina e delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che hanno creato criticità lungo le rotte commerciali tra Asia ed Europa e alimentano la volatilità di valute ed energia. Ad oggi, tuttavia, queste dinamiche non hanno avuto impatti significativi su fatturato e raccolta ordini, e il management prosegue nel costante monitoraggio del contesto. Il CdA ha inoltre approvato la fusione per incorporazione di MTB, con effetti dal 1° gennaio 2027, per completarne l'integrazione industriale e ottimizzare i costi di struttura.

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