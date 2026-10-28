Wendy’s corre in Borsa dopo che Trian Fund presenta offerta per il going private

Il fondo ha presentato un’offerta per acquisire la catena di fast food per circa 1,4 miliardi di dollari. Premio del 20%

(Teleborsa) - Wendy’s corre (+15%) al Nasdaq dopo che Trian Fund Management, il fondo guidato da Nelson Peltz, ha presentato un’offerta per acquisire la società per circa 1,4 miliardi di dollari, sostenendo che, per la catena di fast food, un piano di rilancio pluriennale sarebbe più efficace se attuato da società privata.



Secondo un documento depositato mercoledì, Trian – azionista di lunga data di Wendy’s – ha proposto l’acquisto di tutte le azioni in circolazione della catena al prezzo di 7,35 dollari per azione in contanti, un premio del 20% rispetto alla chiusura di martedì.



Trian è attualmente il principale azionista di Wendy’s, con una quota del 16% del capitale sociale. Secondo il documento, l’hedge fund sta collaborando con Flynn Group LP, BlueFive Capital e Sixth Street Partners per l’acquisizione della catena.



Flynn Group, uno dei maggiori operatori di ristorazione al mondo, gestisce – stando a quanto riportato sul proprio sito web – oltre 315 punti vendita Wendy’s.



Wendy’s ha registrato un calo delle vendite comparabili per sei trimestri consecutivi e si prevede un’ulteriore flessione per il periodo più recente. Quest’estate, la catena di fast food ha ritirato le previsioni per il 2026 e ha ridotto i dividendi, mentre il nuovo amministratore delegato, Bob Wright, sta definendo un piano di rilancio.

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