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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,42%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.526,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,42%
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dell'1,42%, a quota 29.526,71 in apertura.
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