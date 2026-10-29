AATech, Andreozzi: grazie a rebranding e MNA copriamo tutta la filiera del credito

AATech

(Teleborsa) -, amministratore delegato di, delinea, in questa intervista rilasciata a Teleborsa, la strategia di sviluppo, forte dell'accentramento in un unico brand e sull'offerta di un'articolata gamma di servizi, facendo leva allo stesso tempo sulla crescita per linee esterne.AATech, come avete potuto vedere un po' tutti sul mercato, sta fortemente crescendo sia persia per l'integrazione di. Stiamo facendo undi semplificazione organizzativa e di rebranding: abbiamo scelto di puntare tutto su unproprio per garantire una semplificazione organizzativa e un'offerta di servizi sempre più chiara.Grazie a questo, oggi siamo arrivati ad avere una società con une con un'offerta di servizi nei settori del credit management e della tecnologia sempre più qualificata e strutturata.Oggi AATech, grazie al rebranding effettuato e alle acquisizioni e integrazioni di società realizzate negli ultimi 18 mesi, ha sviluppato una gamma di servizi end-to-end che, articolata suIl primo è tutto il mondo del: gestiamo in maniera completa tutti i servizi legati al mondo del credito, che vanno dall'onboarding alla gestione delle cartolarizzazioni complesse, fino al servicing delle garanzie, all'antifrode e al recupero crediti. Abbiamo quindi una prima gamma di offerta incentrata sul credit management, con cui aiutiamo i nostri partner a gestire tutte le attività legate al credito.Il secondo pilastro della nostra offerta è la: siamo provider di tecnologia e da sempre sviluppiamo, sia per noi sia per terzi, piattaforme tecnologiche di primario standing e di totale completezza. È un servizio che diamo ai nostri partner e a noi stessi.Inoltre, da due anni siamo concentrati sulloa servizio della nostra offerta di intelligenza artificiale. Disponiamo quindi di una gamma completa di servizi tecnologici e infrastrutturali nel mondo del credit service.AATech vuole crescere su: Potenziare sempre di più la nostra infrastruttura di edge data center per disporre di una delle poche infrastrutture italiane completamente sovrane, rispondendo a tutti i requisiti normativi e di compliance. Inoltre, vogliamo mantenere la piena proprietà delle infrastrutture per avere certezza dei costi e offrire alle banche e alle società finanziarie una gamma sempre più completa di servizi legati all'intelligenza artificiale.(M&A): Proseguire con le acquisizioni. È un momento molto importante per il settore finanziario, caratterizzato da una forte spinta aggregativa, e noi vorremmo continuare a integrare nel nostro gruppo società che si affianchino perfettamente ai nostri servizi, seguendo un percorso d'integrazione strutturato e profittevole.In sintesi, AATech vuole continuare a crescere con, sia sul fronte delle infrastrutture di edge data center sia su quello delle acquisizioni.