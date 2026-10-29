AATech, Andreozzi: grazie a rebranding e MNA copriamo tutta la filiera del credito

(Teleborsa) - Alessandro Andreozzi
, amministratore delegato di AATech
, delinea, in questa intervista rilasciata a Teleborsa, la strategia di sviluppo, forte dell'accentramento in un unico brand e sull'offerta di un'articolata gamma di servizi, facendo leva allo stesso tempo sulla crescita per linee esterne.Qual è il percorso di AATech fino ad oggi e quali sono le motivazioni che vi hanno portato ad accentrare tutto in un unico brand?
AATech, come avete potuto vedere un po' tutti sul mercato, sta fortemente crescendo sia per acquisizioni
sia per l'integrazione di servizi nel mondo dei financial services
. Stiamo facendo un percorso molto strutturato
di semplificazione organizzativa e di rebranding: abbiamo scelto di puntare tutto su un unico brand
proprio per garantire una semplificazione organizzativa e un'offerta di servizi sempre più chiara.
Grazie a questo, oggi siamo arrivati ad avere una società con un brand fortemente riconoscibile
e con un'offerta di servizi nei settori del credit management e della tecnologia sempre più qualificata e strutturata.
Quali sono i servizi che offrite al settore bancario?
Oggi AATech, grazie al rebranding effettuato e alle acquisizioni e integrazioni di società realizzate negli ultimi 18 mesi, ha sviluppato una gamma di servizi end-to-end che copre l'intera filiera del credito
, articolata su tre pilastri
.
Il primo è tutto il mondo del credit management
: gestiamo in maniera completa tutti i servizi legati al mondo del credito, che vanno dall'onboarding alla gestione delle cartolarizzazioni complesse, fino al servicing delle garanzie, all'antifrode e al recupero crediti. Abbiamo quindi una prima gamma di offerta incentrata sul credit management, con cui aiutiamo i nostri partner a gestire tutte le attività legate al credito.
Il secondo pilastro della nostra offerta è la parte tecnologica
: siamo provider di tecnologia e da sempre sviluppiamo, sia per noi sia per terzi, piattaforme tecnologiche di primario standing e di totale completezza. È un servizio che diamo ai nostri partner e a noi stessi.
Inoltre, da due anni siamo concentrati sullo sviluppo di infrastrutture di edge data center
a servizio della nostra offerta di intelligenza artificiale. Disponiamo quindi di una gamma completa di servizi tecnologici e infrastrutturali nel mondo del credit service.
Quali sono invece le strategie di crescita che avete intenzione di attuare nel prossimo futuro?
AATech vuole crescere su due direttrici principali
:Infrastrutture e Intelligenza Artificiale
: Potenziare sempre di più la nostra infrastruttura di edge data center per disporre di una delle poche infrastrutture italiane completamente sovrane, rispondendo a tutti i requisiti normativi e di compliance. Inoltre, vogliamo mantenere la piena proprietà delle infrastrutture per avere certezza dei costi e offrire alle banche e alle società finanziarie una gamma sempre più completa di servizi legati all'intelligenza artificiale.Operazioni straordinarie
(M&A): Proseguire con le acquisizioni. È un momento molto importante per il settore finanziario, caratterizzato da una forte spinta aggregativa, e noi vorremmo continuare a integrare nel nostro gruppo società che si affianchino perfettamente ai nostri servizi, seguendo un percorso d'integrazione strutturato e profittevole.
In sintesi, AATech vuole continuare a crescere con molta ambizione
, sia sul fronte delle infrastrutture di edge data center sia su quello delle acquisizioni.