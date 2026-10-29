Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,40%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50.305. Supporto a 48.864. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 51.745.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)