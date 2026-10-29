Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
La giornata del 28 ottobre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,1%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 158,234, mentre i supporti sono stimati a 157,101. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 159,366.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)