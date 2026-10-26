Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 156,397. Prima resistenza a 157,782. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 155,901.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)