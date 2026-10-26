Milano 15:25
49.118 +1,15%
Nasdaq 15:25
29.170 +0,73%
Dow Jones 15:25
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Londra 15:25
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Francoforte 15:25
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 156,397. Prima resistenza a 157,782. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 155,901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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