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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,57%
Il CAC40 avvia la seduta a 7.931,91 punti
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29 ottobre 2026 - 09.03
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Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,57%, dopo aver aperto a 7.931,91 punti.
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