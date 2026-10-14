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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,32%

Il CAC40 avvia la seduta a 7.852,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,32%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,32%, dopo aver aperto a 7.852,74 punti.
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