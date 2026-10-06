Milano 10:38
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Dow Jones 5-ott
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Londra 10:38
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Francoforte 10:38
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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,30%

Il CAC40 avvia la seduta a 7.857,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,30%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,30%, dopo aver aperto a 7.857,95 punti.
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