Francoforte: scambi al rialzo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi frenanti , con una variazione percentuale del 2,15%.



Il movimento di Knorr-Bremse , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali evidenzia un declino dei corsi verso area 99,17 Euro con prima area di resistenza vista a 100,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 98,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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