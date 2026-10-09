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Francoforte: scambi al rialzo per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi frenanti, con una variazione percentuale del 2,15%.

Il movimento di Knorr-Bremse, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di breve periodo del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali evidenzia un declino dei corsi verso area 99,17 Euro con prima area di resistenza vista a 100,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 98,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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