Technogym, ricavi 9 mesi in aumento a 752 milioni di euro

(Teleborsa) - Technogym , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha comunicato che i ricavi totali al 30 settembre 2026 sono pari a 752 milioni di euro, in aumento del +6,1% (+6,9% a cambi costanti) rispetto al medesimo periodo del 2025 grazie ad una crescita nettamente più marcata nel BtoB. La società rileva che la crescita risulta globale al netto dell'APAC, con i ricavi che aumentano maggiormente in Europa e MEIA nonostante la situazione geopolitica internazionale, mentre nelle Americhe si registra una ripresa rispetto ai primi sei mesi dell'anno.



"Nonostante le tensioni geopolitiche internazionali nei primi nove mesi dell'anno Technogym continua a crescere rispetto al 2025, che era già stato un anno record per la nostra azienda - ha commentato il CEO Nerio Alessandri - Siamo soddisfatti del continuo successo sul mercato dei nostri prodotti. Tra questi spicca Technogym Checkup la nostra assessment station basata sull'Intelligenza Artificiale che ha appena ricevuto la Special Mention da TIME per le 100 migliori innovazioni del 2026. A questo si affiancano Sand Stone, la nuova collezione che ridefinisce gli standard dell'healthy longevity, e Technogym Reform, progettato per capitalizzare il trend del pilates, oggi in grande fermento".



"Come già anticipato in occasione della relazione semestrale, il 2026 è un anno di transizione, volto a effettuare cambiamenti necessari per realizzare la Technogym Vision 2031, dando inizio ad una nuova era per Technogym: dal Wellness all'Healthness - ha aggiunto - Questo sarà un anno record per quanto riguarda gli investimenti per la creazione dell'Healthness Lab al Technogym Village, l'aumento della capacità produttiva, lo sviluppo e integrazione delle AI ed il rafforzamento del nostro asset più importante, il team Technogym".

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