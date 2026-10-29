Prysmian aumenta ancora la guidance 2026 dopo il miglior trimestre di sempre

Supera con due anni di anticipo i target per il 2028 dell'Adjusted EBITDA e del Free Cash Flow

(Teleborsa) - Prysmian aumenta ancora la guidance 2026 dopo il miglior trimestre di sempre. Il terzo trimestre infatti si è chiuso con accelerazione della crescita organica del fatturato al 13,1%, EBITDA adjusted a 851 milioni di euro (+32,1%) e margine in aumento al 16,8% (14,8%, 3Q25).



I risultati del terzo trimestre



I Ricavi di Gruppo produttore di cavi per applicazioni nel settore dell'energia, delle telecomunicazioni e di fibre ottiche si sono attestati a €6.417 milioni (€5.030 milioni, 3Q25), con una crescita organica del 13,1%. Questo aumento è stato trainato dal contributo positivo di tutti i business, con crescita organica molto solida in Transmission (+23,1%), Power Grid (+7,5%), Industrial & Construction (+14,2%), Specialties (+5,3%) e Digital Solutions (+17,3%).



L’Adjusted EBITDA è aumentato a €851 milioni, in crescita del 32,1% (€644 milioni, 3Q25). Si tratta della migliore performance trimestrale di sempre per Prysmian. Il margine complessivo ai prezzi standard dei metalli si è attestato al 16,8%, in aumento rispetto al 14,8% nel 3Q25. Da una analisi per business: Transmission ha continuato a registrare una redditività best-in-class, con margine al 20,0% (17,8%, 3Q25) e Adjusted EBITDA a €213 milioni (€152 milioni, 3Q25); in Power Grid, l’Adjusted EBITDA è aumentato a €135 milioni. Il margine è stato pari al 13,8% (14,7%, 3Q25); l’Adjusted EBITDA di Industrial & Construction è salito a €304 milioni, con margine al 17,6% (14,5%, 3Q25); in Specialties, l’Adjusted EBITDA si è attestato a €67 milioni (€70 milioni, 3Q25) e il margine è stato pari al 10,7%; Digital Solutions ha registrato un’accelerazione della redditività, con Adjusted EBITDA pari a €134 milioni e margine al 25,0% (19,6%, 3Q25).



L'Utile Netto di Gruppo si è attestato a €408 milioni, in calo del 31,4%. Il dato cumulativo dei primi nove mesi dell'anno raggiunge quota €998 milioni (€977 milioni di competenza del Gruppo), rispetto a €1.036 milioni (€1.019 milioni di competenza del Gruppo): un calo che riflette principalmente il beneficio non ricorrente rilevato nel 2025 a seguito della cessione di YOFC, parzialmente compensato dal miglioramento della performance operativa nel 2026.



Il Free Cash Flow LTM al 30 settembre 2026 è stato pari a €1.434 milioni, rispetto a €859 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a €2.857 milioni al 30 settembre 2026 (€4.318 milioni al 30 settembre 2025).



Il commento del CEO Massimo Battaini



“Questo è stato il miglior trimestre di sempre per Prysmian e gli ottimi risultati conseguiti ci consentono di aumentare nuovamente la guidance per l’intero esercizio. Questo traguardo coincide con il superamento, con due anni di anticipo, dei target finanziari fissati per il 2028 e riflette i progressi ottenuti grazie alla combinazione di crescita organica e acquisizioni strategiche, che rafforzano la nostra leadership con prospettive di crescita di lungo periodo.

La completezza del nostro portafoglio di business rappresenta uno dei punti di forza di Prysmian: connettiamo i Paesi mediante collegamenti sottomarini, modernizziamo le reti e forniamo soluzioni che abilitano le infrastrutture digitali. Oggi siamo ancora più forti grazie alle acquisizioni di Atkore, che rafforza la nostra offerta negli Stati Uniti e di Xtera che ci apre la strada verso la leadership nel settore dei collegamenti sottomarini per le telecomunicazioni. Queste acquisizioni rafforzano ulteriormente la nostra capacità di tradurre dimensioni, know-how e solide relazioni con i clienti in crescita sostenibile e maggiore redditività.

Le nostre persone, insieme ai nostri clienti e fornitori, rendono possibile l'innovazione che dà forma al futuro. La collaborazione con Amazon e Rio Tinto per lo sviluppo di cavi in alluminio low-carbon per i data center ne è un chiaro esempio. La combinazione di competenze, tecnologia e collaborazione rende Prysmian unica".



Guidance 2026



Sulla base dell'eccellente performance registrata nei primi nove mesi del 2026 e del contributo di Atkore, che sarà consolidata negli ultimi due mesi dell'anno, Prysmian ha deciso di aumentare la guidance 2026. Ora l'Adjusted EBITDA è previsto compreso tra €3.075 e €3.125 milioni (in precedenza tra €2.800 e €2.900 milioni) e il Free Cash Flow in un intervallo tra €1.750 e €1.850 milioni(in precedenza tra €1.650 e €1.750 milioni).



Prysmian organizzerà un Capital Markets Day nel corso del primo semestre del 2027 per aggiornare il mercato sulla propria strategia e sui target di medio termine.











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