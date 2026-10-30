Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Giornata poco mossa per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,82. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8268. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8178.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)