Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Performance infelice per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 22.874,3 con tetto rappresentato dall'area 23.127,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22.789,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)