Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Giornata difficile quella vissuta il 22 ottobre per l'Hang Seng Index, che termina in ribasso a 22.934,7.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 22.517,3 con tetto rappresentato dall'area 23.769,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22.099,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)