TK Elevator, utili record nel 2026 in vista dell’integrazione con Kone

(Teleborsa) - TK Elevator
ha chiuso l'esercizio 2026 con risultati annuali record, registrando il quarto anno consecutivo di crescita a doppia cifra
dell’utile operativo rettificato. Il produttore tedesco di ascensori ha beneficiato dell’espansione delle attività di assistenza e modernizzazione, caratterizzate da margini più elevati.
L’EBITDA rettificato
dell’intero esercizio è aumentato del 10%, raggiungendo 1,72 miliardi di euro, mentre il margine è salito di 100 punti base, attestandosi al 18,5%. Nel quarto trimestre, l’EBITDA rettificato ha raggiunto i 504 milioni di euro. I ricavi annuali sono cresciuti del 4%, arrivando a 9,3 miliardi di euro.Servizi e modernizzazione trainano la crescita
Le attività di assistenza e modernizzazione hanno rappresentato complessivamente il 67% del fatturato annuale, confermandosi un elemento centrale della performance aziendale. Il peso crescente di questi segmenti, caratterizzati da una maggiore redditività, ha contribuito al miglioramento dei margini e al raggiungimento dei risultati record.
I risultati arrivano mentre TK Elevator sta lavorando all’integrazione con la concorrente finlandese Kone
. Il completamento dell’operazione è previsto non prima del secondo trimestre del 2027.
Le due società hanno inoltre confermato che le verifiche regolamentari procedono secondo le attese e mantengono l’obiettivo di realizzare sinergie annuali per circa 700 milioni di euro una volta completata l’integrazione.