Wall Street fiacca tra scambi volatili dopo i conti delle grandi banche, giù i titoli dei chip

(Teleborsa) - Wall Street procede senza una direzione definita, con i principali indici in lieve calo, mentre gli investitori analizzano una serie contrastante di risultati trimestrali
e tornano le vendite sui titoli tecnologici
. A pesare sul sentiment sono soprattutto le performance del settore dei semiconduttori e alcuni risultati deludenti delle grandi banche statunitensi, in un contesto ancora segnato dalle tensioni geopolitiche, dai rendimenti obbligazionari elevati e dai timori sull'inflazione.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,36%; incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.798 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,39%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,02%). Banche sotto pressione dopo i risultati trimestrali
Il settore finanziario ha risentito di una stagione delle trimestrali caratterizzata da risultati disomogenei. Wells Fargo
ha riportato un margine di interesse netto
inferiore alle attese, mentre JPMorgan Chase
ha deluso sul fronte degli utili
. Citigroup
ha annunciato risultati superiori alle aspettative, mentre Goldman Sachs
ha battuto le attese con la trimestrale
.
Sul fronte sanitario, Johnson & Johnson
ha registrato utili trimestrali sopra il consensus
. UnitedHealth
ha alzato la guidance sugli utili per il 2026.Semiconduttori in calo, pesa la concorrenza cinese
Il comparto tecnologico è stato tra i principali fattori di debolezza per l'S&P 500 e il Nasdaq. I titoli dei semiconduttori sono tornati sotto pressione dopo le notizie sui progressi tecnologici di CXMT, produttore cinese di chip di memoria, che hanno riacceso i timori sulla concorrenza proveniente dalla Cina.
Tra i player del settore, cedono terreno: Micron Technology
, Western Digital
, Seagate
e Sandisk
.Mercati in attesa dei dati sull'inflazione
Sul fronte macroeconomico, i prezzi del petrolio sono scesi mentre gli operatori valutano la possibilità di maggiori forniture di diesel dalla Russia e i rischi legati alla situazione in Arabia Saudita. Il recente rialzo del greggio aveva alimentato i timori inflazionistici e contribuito a spingere i rendimenti obbligazionari statunitensi sui massimi pluriennali.
I dati economici più recenti, che indicano un rallentamento della crescita occupazionale e un aumento dell'inflazione inferiore alle attese, hanno tuttavia ridimensionato le aspettative di imminenti rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve
.
L'attenzione si concentra ora sui dati statunitensi sui prezzi al consumo e alla produzione e sulle vendite al dettaglio, attesi nel corso della settimana. Gli investitori seguiranno inoltre gli interventi dei presidenti delle Federal Reserve regionali Thomas Barkin e Susan Collins.
Tra i singoli titoli, Bumble
è balzata del 56% dopo l'accordo da 1,3 miliardi di dollari per il passaggio a una proprietà privata, mentre Domino's Pizza
cede il 4% circa dopo aver ridotto le previsioni di vendita per l'intero anno.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni
(+1,31%) e energia
(+1,19%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario
(-1,39%) e beni industriali
(-1,08%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+2,30%), IBM
(+1,71%), Chevron
(+1,40%) e United Health
(+1,14%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Johnson & Johnson
, che continua la seduta con -6,01%.
In apnea Caterpillar
, che arretra del 5,06%. Honeywell International
scende del 2,00%.
Calo deciso per Boeing
, che segna un -1,64%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Meta Platforms
(+2,79%), PDD Holdings
(+1,94%), Qualcomm
(+1,71%) e Diamondback Energy
(+1,31%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Applied Materials
, che ottiene -6,50%.
Tonfo di Micron Technology
, che mostra una caduta del 4,82%.
Lettera su Lam Research
, che registra un importante calo del 4,00%.
Sotto pressione KLA-Tencor
, con un forte ribasso del 3,80%.