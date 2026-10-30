Francia, consumi delle famiglie restano deboli a settembre

(Teleborsa) - Frenano ancora i consumi delle famiglie francesi a settembre 2026. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -0,5%, come ad agosto, e rispetto al +0,1% del consensus.



I consumi di beni strumentali sono calati (-1,1% dopo il +0,8%) e i consumi alimentari sono diminuiti ancora una volta (-0,2% dopo il -1,1%). I consumi di energia, invece, sono leggermente aumentati (+0,2% dopo il -2,4%).









(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)

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