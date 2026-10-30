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Francia, Consumi familiari (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Consumi familiari (MoM) in settembre
Francia, Consumi familiari in settembre su base mensile (MoM) -0,5%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,1%).
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