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Francia, Prezzi produzione (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Francia, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +6,8%, in aumento rispetto al precedente +4,9%.
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