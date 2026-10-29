USA, il PIL accelera più delle attese al +3,4% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Cresce più delle attese l'economia statunitense nel 3° trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis nei dati preliminari sul trimestre, il PIL americano è salito del 3,4% su base trimestrale, in accelerazione rispetto alla crescita del 2,2% del trimestre precedente e risultando superiore al +3,2% atteso dagli analisti.



Si è registrata una solida crescita dei consumi, che segnano un +3,8% come nel trimestre precedente.



Il PCE price index, una misura dell'inflazione, si attesta al 3,6% (dal 3,4%), mentre l'indice PCE core registra un +3,1%, rispetto al +3% del trimestre precedente, uguale a quanto atteso dagli analisti.



(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)

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