Vendite diffuse su Milano e gli altri eurolistini

Persistono i timori legati agli investimenti AI

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



Il sentiment resta gravato dai timori sulla sostenibilità del boom degli investimenti in intelligenza artificiale, ulteriormente alimentati dal pesante debutto (-32%) dell'azienda sudcoreana di data center, Elice, alla Borsa di Seul.



Sono attesi nuovi segnali dal settore tecnologico con la pubblicazione dei conti di SpaceX , stasera, mentre domani sarà il turno di Meta e Tesla .



I dati macro

La fiducia degli investitori in Germania arretra più delle attese a ottobre, interrompendo una serie positiva durata cinque mesi. L'indice ZEW scende a 28,1 punti dai 34,7 di settembre, deludendo le previsioni degli analisti, che si aspettavano una flessione più contenuta a 30 punti.



In Italia, l'ISTAT stima che ad agosto l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito del 2,9% rispetto a luglio. Su base tendenziale, l’indice grezzo ha registrato un incremento del 2,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario ha mostrato una flessione del 2,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di agosto 2025).



Forex, materie prime e tassi

Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,121. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,51%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,28%. Il Brent ha superato i 111 dollari al barile per la prima volta da maggio, mentre gli operatori valutavano il rischio di ulteriori attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz.



Balza in alto lo spread , posizionandosi a +117 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,61%.



Gli indici

Tra i mercati del Vecchio Continente sotto pressione Francoforte , con un forte ribasso dello 0,78%, piccola perdita per Londra , che scambia con un -0,58%, e tentenna Parigi , che cede lo 0,64%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,83% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 51.219 punti.



Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,82%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,06%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Enel (+1,34%), ENI (+1,03%), Italgas (+1,00%) e A2A (+0,80%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian , che prosegue le contrattazioni a -3,83%.



Soffre Technoprobe , che evidenzia una perdita del 3,28%.



Preda dei venditori STMicroelectronics , con un decremento del 3,17%.



Si concentrano le vendite su Banco BPM , che soffre un calo del 2,56%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, IREN (+2,28%), Acea (+1,52%), DiaSorin (+1,16%) e ENAV (+1,09%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su BF , che continua la seduta con -8,03%.



In apnea Sanlorenzo , che arretra del 4,37%.



Vendite su Technogym , che registra un ribasso del 3,25%.



Seduta negativa per Gens Aurea , che mostra una perdita del 3,11%.





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