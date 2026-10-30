Milano 12:23
49.589 -0,83%
Nasdaq 29-ott
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Dow Jones 29-ott
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Prezzi consumo Francia (YoY) in ottobre

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Prezzi consumo Francia (YoY) in ottobre
Francia, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +3,1% (la previsione era +3,2%).
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