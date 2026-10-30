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Francia, Prezzi consumo (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
Francia, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,2%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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