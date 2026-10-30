Amazon, investimenti ben oltre le attese nel terzo trimestre e ricavi sotto il consensus

Il titolo crolla di circa il 7% nell'after-hours di Wall Street

(Teleborsa) - Le azioni Amazon sono crollate di circa il 7% nell'after-hours di Wall Street dopo che la società ha riportato spese in conto capitale superiori alle previsioni e la crescita più lenta degli ultimi tre anni nel suo core business dell'e-commerce.



Il colosso americano ha dichiarato di aver speso oltre 77 miliardi di dollari in immobili e attrezzature nel terzo trimestre, una cifra di gran lunga superiore alle stime degli analisti, per proseguire nel suo impegno nella costruzione di data center e per soddisfare la domanda di servizi di intelligenza artificiale.



Le vendite del terzo trimestre sono risultate inferiori alle aspettative, registrando un aumento del 12% a 201,9 miliardi di dollari.



I ricavi della divisione cloud, Amazon Web Services, sono cresciuti per il sesto trimestre consecutivo. Le vendite online sono aumentate solo del 2%, raggiungendo i 68,5 miliardi di dollari, il dato più basso dall'inizio del 2023 mentre le vendite pubblicitarie, un settore strettamente legato all'e-commerce, sono aumentate dell'11%, il tasso di crescita più lento da quando Amazon ha iniziato a pubblicare questi risultati nel 2020.



L'utile netto è diminuito a 20,7 miliardi di dollari, pari a 1,89 dollari per azione diluita, rispetto ai 21,2 miliardi di dollari, ovvero 1,95 dollari per azione diluita, registrati nel terzo trimestre del 2025. Tale diminuzione è dovuta principalmente agli utili ante imposte di 9,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025, inclusi nei proventi (oneri) non operativi derivanti dai proprie investimenti in Anthropic.



La guidance

Per il quarto trimestre 2026, Amazon stima un fatturato netto tra i 240,0 e i 247,0 miliardi di dollari, con una crescita compresa tra il 12% e il 16% rispetto al quarto trimestre del 2025, e un utile operativo tra i 28,5 e i 33,5 miliardi di dollari, rispetto ai 25 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2025.



La società conferma la previsione di spese in conto capitale per il 2026 intorno ai 220 miliardi di dollari.



Le parole del management

"Il nostro investimento in funzionalità e infrastrutture AWS sta dando i suoi frutti, con una crescita del fatturato di oltre il 39% su base annua nel terzo trimestre (184 miliardi di dollari di fatturato annuo) e tassi di crescita del fatturato previsti superiori al 40% sia nel 2027 che nel 2028", ha dichiarato Andy Jassy, ??Presidente e CEO di Amazon. "La nostra più ampia selezione e le consegne più rapide ci stanno aiutando a conquistare una maggiore quota di mercato nel segmento retail con margini in miglioramento, e le nostre nuove attività, che spaziano da Grocery a Pharmacy, da Amazon Leo a Zoox, stanno progredendo in modo incoraggiante. Non c'è mai stata un'attività con un fatturato di mille miliardi di dollari, e potremmo averne due nei prossimi 5-10 anni."

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