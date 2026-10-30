Xenia, 3° trimestre riassorbe quasi tutto l'EBITDA negativo. Efficienze advisor a pieno regime dal 2027

(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore turistico-alberghiero, ha riassorbito nel terzo trimestre quasi completamente l'EBITDA gestionale negativo del primo semestre. Il dato dei nove mesi passa così da -1,85 milioni di euro a -0,101 milioni (contro 0,733 milioni nei primi nove mesi del 2025). Nel solo terzo trimestre l'EBITDA gestionale è stato di +1,745 milioni di euro, pari al 5,72% dei ricavi. Le efficienze individuate con gli advisor andranno a pieno regime dai primi mesi del 2027. È quanto emerge dalla sintesi della Q&A che ha seguito la call con gli analisti del 28 ottobre sui KPI del terzo trimestre. La società precisa che si tratta di un resoconto redazionale, non di una trascrizione verbatim, delle risposte fornite dall'AD Ercolino Ranieri, coadiuvato dal suo team.



Secondo la società, il terzo trimestre è quello in cui il perimetro industriale ha potuto contare su tutte le sue componenti. Xenia lavora ora per rendere strutturale il recupero. La società ricorda inoltre che l'indicazione data a settembre, secondo cui il terzo trimestre non sarebbe bastato a recuperare la perdita del semestre, si riferiva al risultato d'esercizio, una grandezza diversa dall'EBITDA. Xenia intende continuare a comunicare l'EBITDA gestionale ogni trimestre e, in prospettiva, estendere l'informativa a ricavi ed EBITDA delle controllate Herop e Mare20.



Quanto al lavoro con gli advisor, la prima fase è sostanzialmente conclusa e ha individuato aree di efficienza e di ottimizzazione del modello organizzativo e della proposta commerciale. Una parte dei correttivi è già operativa e potrà avere effetti sul 2026, nei limiti del periodo residuo. Uno degli obiettivi è ridurre a 6-8 mesi i tempi di integrazione delle nuove strutture, attraverso una metodologia sistematica utile anche per le acquisizioni future. La società non fornisce una quantificazione specifica degli effetti; il CdA valuterà tempi e modalità di un'informativa al mercato sugli esiti del lavoro.



La crescita dei ricavi del trimestre è venuta in gran parte dall'ampliamento del perimetro: le chiavi di Phi Hotels sono passate da 662 a 1.177 (+77,8%) e dal 1° settembre è entrato il Phi Hotel Pianfei. Non mancano però segnali di crescita organica. A perimetro costante, i ricavi dei nove mesi di Phi Hotels sono saliti del 6,15%, mentre la linea Accommodation, al netto del tour operator incoming ex Italica Turismo, è cresciuta del 7,44%. I ricavi totali comunicati, 30,49 milioni nel trimestre e 73,89 milioni nei nove mesi, non includono le controllate Herop (3,88 milioni nei nove mesi) e Mare20 (2,22 milioni).



La società definisce fisiologico il calo del Quality Index di Phi Hotels da 8,8 a 8,5, in una fase di integrazione di nuove strutture ancora in allineamento agli standard della catena. Sulle strutture a perimetro costante il punteggio è stabile.



Sul quarto trimestre, la società non fornisce guidance. Riferendosi al settore in generale, e non ai dati di Xenia, l'AD ha espresso l'opinione che ottobre non dovrebbe deludere. Si attende inoltre una domanda di viaggi ancora in crescita, probabilmente non a ritmi di doppia cifra. Novembre è tipicamente più debole per il leisure, con la chiusura delle strutture in Sardegna e Sicilia, mentre dicembre è il mese più difficile da valutare.

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