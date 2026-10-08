Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Frazionale ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.801,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27.073,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28.530.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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