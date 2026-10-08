Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Frazionale ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.801,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27.073,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28.530.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)