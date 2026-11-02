Borsa: Londra, apertura -0,36%

Milano 10:07
49.670 +0,34%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:07
10.718 -0,11%
Francoforte 10:07
25.867 +0,19%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,36% a quota 10.690,86 dopo l'apertura.
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