Borsa: Londra, apertura +0,16%

Milano 11:28
50.979 +2,08%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 11:28
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Francoforte 11:27
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In breve, Finanza
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