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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,16%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,16%
Indice SSE +1,16% a quota 3.640,93 all'apertura pomeridiana.
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