Milano 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
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Francoforte 4-nov
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,26%

SSE a 3.689,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,26%
Indice SSE +2,26% a quota 3.689,79 all'apertura pomeridiana.
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