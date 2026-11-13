Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,46%

SSE a 3.663,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,46%
Indice SSE -0,46% a quota 3.663,71 all'apertura pomeridiana.
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