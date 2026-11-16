Milano 11:48
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:48
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,39%

SSE a 3.620 punti

In breve, Finanza
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Indice SSE -0,39% a quota 3.620 all'apertura pomeridiana.
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