Forvia, tengono le vendite nel terzo trimestre nonostante la debolezza del settore auto

(Teleborsa) - Forvia , uno dei maggiori produttori di componentistica per automobili del mondo, ha comunicato che il fatturato consolidato ha raggiunto i 5,08 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026, segnando un miglioramento nella traiettoria di vendita e una performance superiore rispetto alla produzione automobilistica. Le vendite organiche nel terzo trimestre sono rimaste sostanzialmente stabili (-0,6%), mentre nei primi nove mesi dell'anno hanno registrato un calo del'1,5%. Nel terzo trimestre, Forvia ha sovraperformato la produzione automobilistica di 100 punti base (bps), a fronte di una sottoperformance di 80 punti base registrata nei primi nove mesi.



"Il terzo trimestre ha segnato un miglioramento nella dinamica delle nostre vendite, sostenuto dal forte slancio del segmento Electronics, da una performance costantemente superiore al mercato in Europa e Nord America e da progressi graduali in Cina - ha commentato il CEO Martin Fischer - Questi risultati riflettono la rilevanza delle nostre tecnologie e il valore crescente che esse apportano ai nostri clienti".



"La prevista cessione della divisione Interiors rappresenta una tappa fondamentale della nostra roadmap Ignite - ha aggiunto - essa consentirà di semplificare il nostro portafoglio e di rafforzare significativamente il nostro bilancio".



Sulla base delle stime di ottobre di S&P Mobility, si prevede che la produzione automobilistica globale registrerà un calo del 4,2% nel quarto trimestre del 2026. Forte dei risultati di vendita ottenuti nei primi nove mesi e grazie a una gestione rigorosa dei costi e delle pressioni inflazionistiche, Forvia conferma i propri obiettivi per l'intero anno 2026: fatturato compreso tra 20 e 21 miliardi di euro, a tassi di cambio costanti; margine operativo compreso tra il 6,0% e il 6,5% del fatturato; rapporto debito netto/EBITDA rettificato pari a 1,5x.

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