Loews, utile in calo nel terzo trimestre a causa della flessione dei profitti di CNA

(Teleborsa) - Loews , una delle più grandi e diversificate holding statunitensi, ha registrato un utile netto di 306 milioni di dollari, pari a 1,50 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2026, rispetto ai 504 milioni di dollari, pari a 2,43 dollari per azione, del terzo trimestre del 2025.



L'utile netto di CNA Financial attribuibile a Loews Corporation è diminuito rispetto all'anno precedente, principalmente a causa di un impatto negativo di 125 milioni di dollari (al netto delle imposte e delle quote di terzi) nel 2026, derivante dall'aggiornamento annuale delle ipotesi sulle riserve per l'assistenza a lungo termine, nonché a risultati di sottoscrizione sottostanti inferiori nel settore Danni (Property and Casualty) e a maggiori perdite catastrofali. L'utile netto di Boardwalk Pipelines è diminuito rispetto all'anno precedente, principalmente a causa di maggiori spese operative. L'utile netto di Loews Hotels è aumentato rispetto all'anno precedente, trainato da una tariffa media giornaliera più elevata e da un incremento del numero di notti occupate nella maggior parte del portafoglio, parzialmente compensato da minori proventi da partecipazioni in joint venture.



Al 30 settembre 2026, la capogruppo disponeva di 4,4 miliardi di dollari in liquidità e investimenti, a fronte di un debito pari a 1,8 miliardi di dollari. Nel corso del terzo trimestre, Loews ha riacquistato 1,6 milioni di azioni ordinarie per un costo complessivo di 167 milioni di dollari.



(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)

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