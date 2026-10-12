D.I.MAR. - Sapore di Mare (Clessidra Capital Credit), Marco Beretta nuovo AD

(Teleborsa) - Clessidra Capital Credit SGR, azionista di D.I.MAR., ha annunciato l'ingresso di Marco Beretta nel ruolo di amministratore delegato della società, con decorrenza dal 12 ottobre 2026. La nomina si inserisce nel percorso avviato con il perfezionamento, nel maggio 2026, dell'acquisizione della maggioranza di D.I.MAR. da parte di Clessidra Capital Credit e apre una nuova fase focalizzata sul consolidamento del business e sulla crescita del brand.



Marco Beretta vanta oltre vent'anni di esperienza manageriale nei settori retail food, ristorazione commerciale e hospitality, con responsabilità nello sviluppo commerciale, marketing, acquisti, operations e trasformazione dei format retail. Prima di entrare in Sapore di Mare è stato AD di Spoon Brands, realtà della ristorazione che riunisce marchi quali KFC, Rossopomodoro, Milos e Antica Focacceria San Francesco. In precedenza, ha ricoperto ruoli di vertice in KFC Italia, Areas-MyChef, Elior Group ed Expo 2015.



Con uffici e stabilimento produttivo a Corridonia, in provincia di Macerata, D.I.MAR. opera con l'insegna Sapore di Mare - Le pescherie d'Italia ed è tra i principali operatori italiani specializzati nella commercializzazione di prodotti ittici surgelati. La società conta una rete di oltre 80 punti vendita, tra negozi diretti e affiliati, e ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 75 milioni di euro.



"Affidiamo a Marco Beretta la guida di D.I.MAR. - Sapore di Mare nella certezza che la sua esperienza manageriale e la profonda conoscenza dei settori retail e food rappresentino competenze importanti per accompagnare l'evoluzione della società - afferma Mario Fera, AD di Clessidra Capital Credit SGR - Sapore di Mare dispone di un posizionamento distintivo, di una forte specializzazione e di un significativo potenziale: insieme al management intendiamo valorizzare questi elementi e creare le condizioni per una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo".



(Foto: © rawpixel)

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