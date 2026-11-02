NN Group, Tjeerd Bosklopper succederà a David Knibbe come CEO

(Teleborsa) - NN Group
, importante gruppo finanziario e assicurativo olandese, ha annunciato che il proprio Consiglio di Sorveglianza intende nominare Tjeerd Bosklopper come CEO
della società. Tjeerd, attualmente CEO di NN Netherlands Non-life, Bank & Technology, succederà a David Knibbe, il quale lascerà
NN Group il 1° marzo 2027 per andare a guidare Euronext
.
La nomina di Tjeerd ha ricevuto l'approvazione della Banca Centrale dei Paesi Bassi e diventerà effettiva in seguito all'assemblea generale di NN Group, prevista per il 12 maggio 2027
. Per garantire la continuità, il Consiglio di Sorveglianza ha designato Tjeerd come "CEO designato", affidandogli un posto nel board a partire dal 1° marzo 2027, fino al momento in cui la sua nomina diverrà pienamente operativa.
Tjeerd è entrato a far parte del board di NN Group nel settembre 2018
. Nel suo ruolo attuale, è responsabile delle attività olandesi nei settori non-vita, bancario e tecnologico. Dal 2024, ha supervisionato l'introduzione e l'implementazione di "Future Ready", un programma di trasformazione digitale che coinvolge l'intera organizzazione. In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali all'interno di NN e ING, sia nei Paesi Bassi che a livello internazionale. Ha iniziato la sua carriera come "global management trainee" presso ING.
"Con la designazione di Tjeerd Bosklopper, abbiamo individuato un eccellente successore all'interno dell'azienda - ha detto David Cole, presidente del Consiglio di Sorveglianza
- Tjeerd possiede una profonda conoscenza delle nostre attività, della nostra cultura, dei nostri stakeholder e del settore nel suo complesso. Grazie alla sua esperienza internazionale e ai brillanti risultati ottenuti nella gestione di processi di trasformazione, siamo certi che saprà guidare NN in una fase caratterizzata da rapidi sviluppi tecnologici e sociali, creando nuove opportunità per il successo futuro".(Foto: © rawpixel)