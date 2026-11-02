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NN Group, Tjeerd Bosklopper succederà a David Knibbe come CEO

Assicurazioni, Finanza
NN Group, Tjeerd Bosklopper succederà a David Knibbe come CEO
(Teleborsa) - NN Group, importante gruppo finanziario e assicurativo olandese, ha annunciato che il proprio Consiglio di Sorveglianza intende nominare Tjeerd Bosklopper come CEO della società. Tjeerd, attualmente CEO di NN Netherlands Non-life, Bank & Technology, succederà a David Knibbe, il quale lascerà NN Group il 1° marzo 2027 per andare a guidare Euronext.

La nomina di Tjeerd ha ricevuto l'approvazione della Banca Centrale dei Paesi Bassi e diventerà effettiva in seguito all'assemblea generale di NN Group, prevista per il 12 maggio 2027. Per garantire la continuità, il Consiglio di Sorveglianza ha designato Tjeerd come "CEO designato", affidandogli un posto nel board a partire dal 1° marzo 2027, fino al momento in cui la sua nomina diverrà pienamente operativa.

Tjeerd è entrato a far parte del board di NN Group nel settembre 2018. Nel suo ruolo attuale, è responsabile delle attività olandesi nei settori non-vita, bancario e tecnologico. Dal 2024, ha supervisionato l'introduzione e l'implementazione di "Future Ready", un programma di trasformazione digitale che coinvolge l'intera organizzazione. In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali all'interno di NN e ING, sia nei Paesi Bassi che a livello internazionale. Ha iniziato la sua carriera come "global management trainee" presso ING.

"Con la designazione di Tjeerd Bosklopper, abbiamo individuato un eccellente successore all'interno dell'azienda - ha detto David Cole, presidente del Consiglio di Sorveglianza - Tjeerd possiede una profonda conoscenza delle nostre attività, della nostra cultura, dei nostri stakeholder e del settore nel suo complesso. Grazie alla sua esperienza internazionale e ai brillanti risultati ottenuti nella gestione di processi di trasformazione, siamo certi che saprà guidare NN in una fase caratterizzata da rapidi sviluppi tecnologici e sociali, creando nuove opportunità per il successo futuro".

(Foto: © rawpixel)
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